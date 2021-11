Waarom het Tiendorpentoernooi in Noordoostpolder na 23 edities verdwijnt: ‘Het zorgde voor een stukje trots en binding’

Toch geen coronatoe­gangs­be­wijs nodig bij intocht van Sinter­klaas in Emmeloord, intocht van IJsselmui­den afgelast

De intocht van Sinterklaas dit weekeinde aan de Zuiderkade in Emmeloord, is voor iedereen toegankelijk. De organisatie heeft groen licht gekregen van de gemeente Noordoostpolder om de intocht zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk te maken. De intocht van Sinterklaas in IJsselmuiden van volgende week gaat niet door.

11 november