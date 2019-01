Waarom stak Idriz (37) op klaarlichte dag in Emmeloord Sabir (24) dood?

De fatale steekpartij vond plaats op vrijdagmiddag 11 mei aan de Korte Achterzijde in het centrum van Emmeloord. Sabir werd ogenschijnlijk zonder aanleiding in zijn nek gestoken. Omstanders snellen toe en proberen hem te redden, maar het mocht niet baten.

Verwarde man

De dader is een verwarde man die volgens bekenden al maanden kampt met zware psychische problemen. Na zijn daad bleef hij vanaf een afstandje, met het mes nog in de hand, een tijdje staan kijken naar het zwaargewonde slachtoffer. Om vervolgens rustig naar zijn huis vijfhonderd meter verderop te lopen. Daar wordt hij een paar uur later door een zwaarbewapend arrestatieteam in de boeien geslagen.

Sabir werd doodgestoken voor restaurant Taj Mahal, waar zowel slachtoffer als dader vaak kwamen. Eigenaar Ali Aktas zei eerder in de Stentor dat ondernemers in de Korte Achterzijde bij de politie hadden gewaarschuwd voor Idriz. ,,We hebben ze meerdere keren gewaarschuwd”, zei Aktas. ,,Maar ze konden niets doen, zeiden ze. Het was wachten tot het een keer fout zou gaan. Niemand hielp hem: politie niet, dokter niet. En nu is het te laat.” Volgens Aktas is Sabir ‘om niets’ doodgestoken.