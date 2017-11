Waarom wil een vrouw niet bij de brandweer?

Terwijl de brandweer in Flevoland druk bezig is vrouwen te werven voor het brandweervak, komen er klachten over 'ongepast gedrag' vanuit de post Emmeloord.

Het brandweerwerk is volgens Diederik Markvoort van Veiligheidsregio IJsselland goed te doen voor vrouwen. ,,Je hebt geen enorme spierballen nodig. Alleen een goede conditie.''

Brandweer Flevoland onderzoekt 'ongepast gedrag' op de brandweerpost in Emmeloord. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten. Brandweercommandant Gerrit Spruijt spreekt in een schriftelijke reactie van 'ongepaste bejegening van vrouwelijke personeelsleden'.

Hij bemoeit zich persoonlijk met het onderzoek, dat hij verder niet wil toelichten. Volgens Omroep Flevoland gaat het om het pesten van vrouwen, van wie de 'ketting net lang genoeg moet zijn om vanuit de keuken bier te brengen'. Spruijt wil daar niet op in gaan.

Machocultuur

De Stentor sprak met enkele mensen die betrokken zijn bij Brandweer Flevoland en alleen anoniem willen reageren. De meesten zijn verbaasd. Een brandweervrouw heeft er 'zelf helemaal geen last van'. Een ander spreekt van een 'machocultuur' bij het korps.

Ellen Buskens van het Netwerk Brandweervrouwen vindt het nieuws uit Emmeloord 'sneu'. ,,Sneu omdat we er juist alles aan doen het imago van de brandweer voor vrouwen beter te maken. Dit soort berichten doen geen goed.''

Volgens haar is het aantal vrouwen in het korps al tijden stabiel te laag. ,,Voor zo'n grote organisatie is het niet goed dat er maar zo weinig vrouwen zijn. Het hoort een afspiegeling van de maatschappij te zijn." In Drenthe is het percentage brandweervrouwen met 7 procent het hoogst. Hoe dat hoger kan worden? ,,Helaas heb ik er geen pasklaar antwoord op. Daar zijn we al jaren mee bezig.''

In een rapport van de Erasmus Universiteit werd eerder dit jaar een directe relatie gelegd tussen de machocultuur bij de brandweer en het gebrek aan vrouwen in het korps. ,,Die machocultuur werkt belemmerend voor de instroom van vrouwen en is daarnaast een belangrijke factor bij de snelle uitstroom van brandweervrouwen", stelt de onderzoekster.

Geschikt

Werk aan de winkel dus? Veiligheidsregio IJsselland laat weten dat het incident in Emmeloord 'totaal onherkenbaar is'. ,,Ik heb nog nooit gehoord dat zoiets in onze regio speelt", zegt Diederik Markvoort. Robert Spijkerman van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: ,,Komt mij niet bekend voor. Als het zou spelen, zou de korpsleiding meteen actie ondernemen. We willen als brandweer juist graag een afspiegeling van de samenleving zijn. Man, vrouw, homo, hetero: het maakt niet uit. Als je geschikt bent, ben je geschikt."