Wachten op jeugdhulp duurt te lang in Noordoostpolder, gemeente komt in actie

Geen verzeke­ring voor bedrijfs­pand met zonnepane­len: onderne­ming uit Lochem ten einde raad

9:22 Ondernemers zitten met de handen in het haar nu verzekeraars hun bedrijfspanden met zonnepanelen niet of enkel tegen torenhoge premies willen verzekeren. Het brandrisico is té groot. Een international bedrijf uit Lochem zet nu alle plannen met zonnepanelen on hold en daar is ook de lokale energiecoöperatie de dupe van.