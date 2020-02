Wat te doen aan het dreigend tekort aan huisartsen in de Noordoostpolder?

Volgens de fractie, de tweede in de Noordoostpolder, naderen meerdere huisartsen in het gebied de pensioengerechtigde leeftijd. Onduidelijk is hoeveel. De grote vraag is of er opvolgers beschikbaar zijn. Immers, in het hele land staat de huisartsenzorg onder druk, ook in de polder. ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente in actie moet komen: ‘Breng partijen aan tafel en pak de regie op de zorg in de Noordoostpolder’.