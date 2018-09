Wat wilt u weten van de burgemeester van de Noordoostpolder?

Wat u wilt u weten van de burgemeester? Wilt u opheldering over iets, snapt u een bepaalde keuze niet of wilt u zijn mening over een kwestie horen? U kunt uw vraag sturen naar flevoland@destentor.nl onder vermelding van 'Aucke van der Werff'. Graag met uw voor- en achternaam en woonplaats. De Stentor zal de vragen, of een selectie daarvan, aan de burgemeester voorleggen. Het resultaat verschijnt volgende week in de krant.