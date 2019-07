Waterbak is een feest voor ruiter en paard op Eventing Emmeloord

De vijfde editie van Eventing Emmeloord is ondanks de hoge temperaturen een succes geworden. Met meerdere primeurs in het Kuinderbos. Voor het eerst was de wedstrijd een ‘driedaagse’ . Amazone Alice Naber-Lozeman uit Biddinghuizen eindigde op de tweede plaats. Haar debuterende dochter Leida eindigde op een knappe zesde plaats.

De zon straalt nog maar net over de hoge bomen van het Kuinderbos als Eventing Emmeloord al volop draait. Het hitteplan brengt het paardencircus op zaterdagochtend al vroeg in beweging. Klokslag 08.00 uur denderen de eerste combinaties over de indrukwekkend hoge hindernissen van de crosscountry. Weliswaar is die ingekort vanwege de warmte, maar door ‘hoofd hindernis’ Gerard Baauw had het circuit het juiste niveau.

Bloedsnel paard

Leida Naber (14) uit Biddinghuizen blijkt gezegend met het talent van moeder Alice . Met een bloedsnel paard onder het zadel raffelt ze het het parcours af in de snelste tijd van klasse CCI2*-S, zo zal later blijken. ,,ACSI Zamzam is echt een fijn crosspaard. Door de omgeving met die natuurlijke waterplas leek het eerder een heerlijke bosrit in plaats van mijn derde internationale wedstrijd’’, evalueert het talent. Er is daarbij in de hitte geen paardenfluisteraar voor nodig om aan te voelen dat de hindernis in de waterplas favoriet is bij de meeste edele viervoeters.

Moeder Alice Naber-Lozeman knalt een uurtje later met ACSI Curacao over hetzelfde parcours. ,,Dit paard komt terug van een blessure, vandaar deze korte rit. Daarnaast ben ik supertrots op de prestatie van Leida. Ze heeft met ACSI Zamzam goed materiaal, maar ze moet er ook gewoon keihard voor trainen. Alleen als ze graag wil, want plezier is alles.’’

IJs uit Urk