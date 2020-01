Wéér inbraak in Emmeloord: één verdachte aangehouden, tweede nog op de vlucht

Video In hottub naar ijskoude nieuwjaars­duik in Nagele

2 januari ,,Kou is een mindset’’, leert Hendrik-Jan Christians, gehuld in badjas vlak voor de nieuwjaarsduik op het Schokkerstrand. De Emmeloorder doet voor het tweede achtereenvolgende jaar mee aan de duik op nieuwjaarsdag. ,,Ik hou wel van gekkigheid, van kou. Het dompelbad in de sauna vind ik ook geweldig.’’ De watertemperatuur van 4,1 graden is het ergste niet, weet Christians nog van vorig jaar. ,,Het zand op het strand aan je blote voeten, dat is het ergst.’’