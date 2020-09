Weer woning gesloten in Noordoostpolder na vondst harddrugs: ‘Speerpunt van beleid’

Emmeloord verliest Potato Europe aan Lelystad: ‘Erg raar, maar locaties hier waren niet geschikt’

1 september Menigeen ziet Emmeloord als aardappelhoofdstad. Toch is Potato Europe in 2021 niet meer in de Noordoostpolder, maar in Lelystad, op de locatie van Wageningen Plant Research. ,,We hebben ons best gedaan om het te behouden. Veel locaties hebben we aangedragen, maar die bleken niet geschikt of beschikbaar”, zegt wethouder Hans Wijnants over het gevoelige vertrek.