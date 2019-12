Weinig steun voor nog een razziamonument in Noordoostpolder

Bij de razzia, op 17 november 1944, werden 1.800 landarbeiders opgepakt in de polder en werden er uiteindelijk meer dan duizend als dwangarbeider weggevoerd naar nazi-Duitsland. „Het is een indrukwekkend verhaal. Wij denken dat een monument een goed initiatief zou zijn”, zei Martin Mulder van ONS tijdens het vragenhalfuur in de gemeenteraad.

Onderduikersbank

Haagsma stelde daar vraagtekens bij. Anders dan beide fracties had hij alvast even gekeken wat er allemaal al is op dat gebied. „Dat begint met de onderduikersbank op het Harmen Visserplein. Dan is er een plaquette in Kraggenburg uit november 1999 met het hele verhaal van de razzia. In november 2015 is het Razziapad in het Kuinderbos onthuld. Volgend voorjaar komt daar ook nog een onderduikershut. Als je er nu nog iets bij zet voegt het dan nog iets toe of gaat het juist afleiden”, zei Haagsma.