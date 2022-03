Welke partij is grootste in Noordoostpolder? Eerste uitslagen vanavond al bekend

UITSLAG VERKIEZINGENWelke partij is bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 2022 de grootste in Noordoostpolder? Blijft het CDA de grootste of wordt het de andere koploper, de ChristenUnie/SGP? Of zijn er andere andere verrassingen te wachten?

In het gemeentehuis van de Noordoostpolder worden vanavond de verkiezingsuitslagen bekend gemaakt. De Stentor doet verslag. Dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt.

In de Noordoostpolder kon vandaag op 27 locaties worden gestemd. Mensen die minder mobiel zijn konden hun stem uitbrengen in een speciale mobiele stembureau, dat langs drie verpleeghuizen ging. Stemmen was mogelijk van 7.30 uur tot 21 uur. Maandag en dinsdag konden inwoners ook al terecht in een klein aantal ‘vroegstembureaus’.

Negen partijen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Noordoostpolder doen dit keer negen partijen mee; CDA, ChristenUnie/SGP, Politieke Unie, VVD, ONS Noordoostpolder, PvdA, GroenLinks, D66. Ook Jezus Leeft doet weer een gooi naar een raadszetel. SP, nu met twee zetels in de raad, doet niet mee omdat opvolging ontbrak.

Volledig scherm De huidige gemeenteraad Noordoostpolder die vergadert - op afstand - in het gemeentehuis in Emmeloord. © Jasper van Loo

Het CDA behaalde tijdens de laatste raadsverkiezingen zes zetels, CU/SGP vijf, Politieke Unie vier, VVD vier, SP twee, ONS drie, D66 één, PvdA twee, GroenLinks twee (totaal 29 raadsleden).

Er was toen geen sprake van een grote aardverschuiving in de plaatselijke politieke arena. Het CDA moest wel een zetel inleveren (had er zeven en ging terug naar zes), de ChristenUnie/SGP had er vijf en behield er vijf, de Politieke Unie groeide door van drie naar vier en dat gold ook voor de VVD. Ons Noordoostpolder behield de drie zetels, SP moest er een inleveren (van drie naar twee). Meest verrassende was de groei van de PvdA en GroenLinks, elk twee zetels, terwijl ze daarvoor een combi-fractie met gezamenlijk twee zetels hadden. D66 viel terug van twee naar één zetel.

Coalitie

CDA, CU/SGP, Politieke Unie en VVD vormden afgelopen vier jaar een brede coalitie onder aanvoering van burgemeester Roger de Groot. Bij de laatste gemeenteraadverkiezingen, in 2018, was er in de gemeente Noordoostpolder een opkomst van 58,1 procent. Opkomst in de afgelopen 10 jaar was het hoogst in 1986 (82,4 procent) en het laagst in 2014, 57,5 procent).

Na sluiting van de stembureaus om 21 uur vanavond houdt de gemeente een verkiezingsavond in het gemeentehuis in Emmeloord. Daar worden tegen 22 uur de eerste verkiezingsuitslagen verwacht. De installatie van de nieuwe raad is op 30 maart.

