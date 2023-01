Wethouder Thomas Gillissen stopt na 220 dagen en krijgt 2 jaar lang uitkering

Suzan Hosseini uit Kampen is genomi­neerd voor Beste Nieuwkomer in Nederland: ‘Ik zie dit als startpunt voor mijn toekomst’

De genomineerden voor Beste Nieuwkomer in Nederland zijn bekend. In zes verschillende categorieën maken 25 kandidaten kans op een award. Suzan Hosseini uit Kampen is genomineerd voor de categorie Stars.

18 januari