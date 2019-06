Wie heeft er vannacht geschoten in het centrum van Emmeloord?

Katja en Freek getrouwd in de Noordoost­pol­der: ‘Hoe mooi is het hier!?’

22 juni Katja Schuurman (44) en haar kersverse echtgenoot Freek van Noortwijk (30) vieren dit weekend de liefde in de Noordoostpolder. Dat werd duidelijk tijdens het persmoment waar Katja en Freek even de tijd namen om zich in trouwkleding te laten vastleggen. Ze zijn getrouwd bij recreatiepark Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg.