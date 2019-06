Wie helpt Marc aan geld voor herstel historische Stinson-vliegtuig?

Op doneerdoel.nl probeert Van Hulzen de voor de reparatie noodzakelijke gelden bij elkaar te krijgen. Hij denkt 51000 euro nodig te hebben om de Stinson weer aan de praat te krijgen, zaterdagmiddag hadden 49 donateurs als bijna 1050 euro in het laatje gebracht. Iedere euro boven het streefbedrag schenkt Van Hulzen aan Stichting Hoogvliegers. Hoe groot de schade exact is kan hij pas na dit weekend zeggen; dan haalt hij het toestel uit elkaar en wordt duidelijk of er nog interne schade is.

De loods in Hoogeveen waar het toestel uit 1942 zich bevond werd dinsdag getroffen door een windhoos. Van Hulzen: ,,De complete hangar is door de wind opgelicht en 150 meter verderop neergekomen”, vertelde Van Hulzen woensdag al. ,,Het toestel is zwaar beschadigd geraakt. De propeller is stuk, de motorkap ook. Er zit een deuk in de vleugel en het hoogteroer is ook beschadigd. Maar die van ons is denk ik nog wel te herstellen. Er stond ook een Aeronca 7A in de hangar en die is total loss.” De verzekering dekt stormschade niet.