Wietplantage vermoedelijk oorzaak van felle brand in Emmeloord

Is de felle brand in Emmeloord ontstaan door een wietplantage? Achter de gesneuvelde ruiten van het brandpand is onder meer een lichtbak te zien. De politie kan de geruchten niet bevestigen.

,,Door de brand is het pand moeilijk te betreden", aldus een politiewoordvoerster. ,,De trap is niet veilig. Daarom wordt geprobeerd om met een hoogwerker in de woning te gaan. We hebben nog geen onderzoek kunnen doen."

Gapend gat

Stevig bijten de tanden in een croissant. Ondertussen kijken de ogen naar buiten, naar boven. Naar een groot gapend gat in het dak van een woning tegenover de Hema in de Lange Nering in Emmeloord. Een lange rij van oranje daken wordt plots onderbroken door enkele zwartgeblakerde balkjes. Af en toe stijgt rook op. In de Hema wordt het croissantje doorgeslikt. Een kop koffie wordt aan de mond gezet.

Het leven dinsdagochtend gewoon verder. Terwijl winkeliers de deuren van hun nering openen, slenteren de eerste bezoekers door de winkelstraat. Het is dat om drie winkels hekken staan, anders valt het uitgebrande pand op de bovenverdieping amper op.

Gesloten

Een zeer felle brand verwoest de bovenwoning even na middernacht. De brandweer is een uur bezig om het vuur te bedwingen. Water en schuim sijpelen door naar drie winkels onder de woning: Boekenvoordeel, Holland & Barrett en LinGerie. Zij blijven vandaag waarschijnlijk gesloten.

Volledig scherm Drie winkels in de Lange Nering in Emmeloord zijn gesloten. De oorzaak is een zeer felle brand in een bovenwoning. © Freddy Schinkel

Waar op de Lange Nering het dagelijks leven wordt hervat, staan aan het Achterom de gezichten strak. Via de achteringang kunnen de eigenaren van Boekenvoordeel en Holland & Barrett hun zaak in. De schade lijkt mee te vallen met lichte waterschade.

Bij LinGerie is dat anders. Een rolluik wordt opengebroken om naar binnen te kunnen. Als de deuren open gaan komt een doordringende brandlucht naar buiten. Na een eerste inspectieronde blijkt de ravage groot. Zo staat er een flinke laag water in de winkel. De eigenaren zijn aangedaan.

Ontruimd