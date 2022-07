Wildeburg is terug en pakt de draad moeiteloos op

Twee traumaheli’s naar motorcross­ter­rein bij Rutten voor twee ongevallen: ‘Niet één oorzaak’

Twee motorcrossers zijn zondagmiddag gewond geraakt op het circuit bij Rutten, in de Noordoostpolder. Ze zijn beiden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werden twee traumaheli's opgeroepen. ,,Er is niet één oorzaak van de ongelukken, maar we zijn erg geschrokken”, zegt MC NOP-voorzitter Rene Wouters.

