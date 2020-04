Wisselende reacties op vernietigend rapport gemeentelijke organisatie Noordoostpolder

Vernieti­gen­de conclusie onderzoek: ambtenaren de baas in gemeente­huis van Noordoost­pol­der

20:02 De ambtenaren in de gemeente Noordoostpolder bepalen te veel en de gemeenteraad heeft weinig in te brengen. Het zijn harde conclusies in het donderdag gepubliceerde onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over een nieuwe werkwijze in de gemeente.