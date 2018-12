Woede en verdriet op lege poli Emmeloord: ‘Hoe nu verder?’

Zelf werkt Asselt al 35 jaar op de poli in Emmeloord. Nadat ze vorige week van de meeste collega's afscheid heeft genomen is Asselt één van de laatste medewerkers die is overgebleven. ,,Er overheerst woede en verdriet. Als we informatie willen moeten we ernaar vragen. Het was de afgelopen weken een gekkenhuis. We waren een hechte familie, zowel de medewerkers als patiënten.”