Wonen in een kerk? Dat kan straks in Luttelgeest

,,Het monumentale gebouw betekent veel voor de inwoners van ons dorp. Door het te betrekken wij woningbouw, zien wij nieuwe mogelijkheden om zo lang mogelijk te blijven wonen in Luttelgeest", laat Dorpsbelangen-voorzitter Richard Westveer weten.

Basisschool

De kerk is onderdeel van een groter plan voor woningbouw in het polderdorp. In de kerk, een gemeentelijk monument, komen appartementen. De leegstaande basisschool De Klipper, iets verderop, wordt gesloopt. Op dit terrein en de groenstrook richting de kerk worden huizen gebouwd. Noordoostpolder schat dat er in totaal ruimte is voor zestien tot achttien woningen. Luttelgeest heeft ruim 2.100 inwoners.

De gemeenteraad beslist in april over de aankoop. Gaat het licht op groen, dan is eindelijk duidelijk welke bestemming de sinds november 2014 leegstaande kerk krijgt: wonen. ,,Een passende bestemming", vindt pastoor Victor Maagd van de Emmaüsparochie.

Verboden

Het bestuur stelt voorwaarden aan de nieuwe eigenaar. Het is verboden om de kerk te exploiteren als bordeel, bar of discotheek en te gebruiken voor de drugs-, seks-, gok- en wapenindustrie. Eind 2014 werd in de kerk de laatste dienst gehouden. Drie jaar geleden was er het plan om van het gebouw een crematorium te maken. Het plan ging van tafel na verzet uit het dorp.

Noordoostpolder koopt de kerk niet uit zichzelf. Het gebeurt op verzoek van Dorpsbelangen Luttelgeest. ‘In het belang van de leefbaarheid en het aangezicht van de Kerkstraat', staat in het besluit van burgemeester en wethouders. Wethouder Wiemer Haagsma: ,,Een andere invulling dan ‘wonen’ kan negatieve gevolgen hebben voor het dorp.”