Woning in Tollebeek op slot na vondst hennepplantage

De politie ontdekte 170 hennepplanten in deze woning aan de Kampplaats. Het ging om een plantage die nog in bedrijf was. De stroom werd afgetapt en dat zorgde voor een verhoogde kans op brand, meldt de gemeente. De woning gaat voor drie maanden dicht.

‘Niet aanvaardbaar’

Dat is inmiddels een gebruikelijke procedure in de Noordoostpolder. Westmaas hoopt dat het criminelen afschrikt. De handel in en productie van drugs leidt tot overlast en trekt vaak andere vormen van criminaliteit aan, meldt de gemeente. Vooral als dit vanuit woningen gebeurt. Ook gaat het ten koste van het veiligheidsgevoel in de buurt. ‘En dat is niet aanvaardbaar’.

De afgelopen maanden zijn er meerdere hennepkwekerijen opgerold in woningen en garages in de Noordoostpolder. In Bant was het meerdere keren raak, ook in Emmeloord en Creil werden kwekerijen gevonden.