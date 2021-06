Woningen ontruimd in Emmeloord vanwege gaslek door werkzaamheden van netbeheerder Liander

‘Succesvol’ afvalbe­leid maakt gemeente trots, maar Kuinderbos is minder blij: ‘We zijn het afvoerput­je’

6 mei Inwoners van de Noordoostpolder hebben dit jaar veel minder restafval langs de weg gezet nu ze er extra voor moeten betalen. De gemeente is trots, maar Staatsbosbeheer is minder blij. In het Kuinderbos nam de dump van huisafval dit jaar toe. ,,We zijn zo het afvoerputje van de streek.”