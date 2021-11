Wormenkwekerij Tollebeek bij woonwijk moet weg: geur- en geluidsnomen worden niet gehaald

Freerun­park in Emmeloord gaat er komen, teleurstel­ling bij vijf omwonenden

Niets staat de komst van een freerunpark in de Emmeloordse wijk Emmelhage nog in de weg. Tegenstanders hoopten op steun van de gemeenteraad, maar die is tevreden met de uitleg van wethouder Wiemer Haagsma over hoe het proces doorlopen is. ,,De teleurstelling is groot”, reageert een omwonende.

26 oktober