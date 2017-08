Zandsculpturen in Kuinderbos vertellen historie Noordoostpolder

Geïnspireerd door '75 jaar droog' is in het Kuinderbos een tijdelijke wandelroute geopend langs acht zandsculpturen. Ze zijn gemaakt in kuubskisten van woudzand uit het Schoterveld. De route van ongeveer 2,5 kilometer voert in vogelvlucht langs de geschiedenis van de Noordoostpolder. Zo krijgen wandelaars onder meer een landkaart, de Urker vissers en het dichten van het laatste gat in de dijk te zien. Ook komen de bezoekers langs het idyllische ven midden in het bos.