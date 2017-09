Zeer grote brand in loods Agrifirm Emmeloord

Kwetsbare jongeren komen mogelijk op straat te staan in Emmeloord

11 september Zeven kwetsbare jong volwassenen in Emmeloord staan mogelijk op straat als gevolg van het faillissement van Roos Begeleiding, eerder dit jaar. Op 8 november eindigt hun huurcontract. Verlenging daarvan is vooralsnog niet gelukt. Alternatief onderdak is er nog niet.