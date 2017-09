Zeer grote brand verwoest loods Agrifirm Emmeloord

Update & VideoEen loods van Agrifirm in Emmeloord is woensdagmiddag afgebrand. De brandweer beschouwde de loods al snel als verloren en zette in om een naastgelegen pand te behouden. Daar is de brandweer in geslaagd. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Rond 17:00uur kwam de melding binnen. ,,Toen de brandweer op locatie kwam was de brand al uitslaand,'' vertelt een woordvoerder van de brandweer Flevoland. ,,In de schuur wordt graan opgeslagen. Wij zetten in om de schuur gecontroleerd te laten uitbranden en een naastgelegen schuur te behouden,'' vervolgde de woordvoerder. Tegen 18:15 uur werd het sein brandmeester gegeven. Ook werd toen bekend dat de brandweer erin was geslaagd om de naastgelegen schuur te redden.

Volledig scherm De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven. © Wim Schluter

In de loods werd 360 ton gerst opgeslagen. Daar is niets meer van over. De loods stond verder op de lijst om binnenkort een monument te worden. Het was namelijk de laatste graanloods in Emmeloord.

Naastgelegen woonwijk

De naastgelegen woonwijk De Zuidert zat vol in de rook. Bewoners van die wijk werden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Verder kregen zij het advies om de ventilatie uit te zetten. Deze aanbevelingen zijn ook nog van toepassing nadat het sein brandmeester werd gegeven.

Instortingsgevaar

De gevel van de loods is door de brand zwaar beschadigd geraakt. Een kraan is onderweg naar de Industrieweg in Emmeloord om de gevel te slopen. Dit om te voorkomen dat de gevel instort als er mensen rondom het pand lopen.

Volledig scherm De brand vond plaats aan de Industrieweg in Emmeloord. © Ginopress

A6

De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Verkeer op de A6 ondervond enige hinder van de rook.