Zeker zes woningen in oude kerk Luttelgeest

De voormalige katholieke kerk in Luttelgeest, het naastgelegen schoolterrein aan de Kerkstraat én het terrein tussen de schoollocatie en de kerk krijgen de komende jaren een flinke metamorfose is de bedoeling. Woensdagavond zijn de plannen in het karakteristieke gebouw, waar al jaren geen kerkdiensten meer worden gegeven, gepresenteerd onder grote belangstelling van inwoners uit het dorp.

In totaal bestaat het plan aan de Kerkstraat uit zo’n zestien woningen. Op de plek waar nu nog de school is gevestigd moeten twee blokken komen, van vier of vijf woningen. Tussen de school en de voormalige H. Jozef Sterre der Zee kerk moet ruimte ontstaan voor twee vrije kavels. In de kerk zelf tot slot is straks ruimte voor waarschijnlijk zes woningen, waarvan eentje in de bekende toren van het dorp.

De plannen die woensdagavond zijn gepresenteerd komen van Mateboer Projectontwikkeling en Korfker Architecten. Het project is zeker nog niet in beton gegoten, zegt ontwikkelaar Tjerk Prinsse: ,,Dit is eigenlijk een tussenstop naar een definitief ontwerp. We willen de ideeën nu eerst toetsen en de inwoners om hun mening en advies vragen. Dat kan over een paar weken via de projectsite.’’

Inbreiding

Wethouder Wiemer Haagsma van de gemeente Noordoostpolder is blij met de plannen: ,,Voor de samenstelling van de dorpen is het heel mooi als er bijvoorbeeld ook jongeren gaan wonen. We zijn al een aantal jaren aan het kijken naar inbreiding, dit is een mooi voorbeeld.’’

De wethouder en projectontwikkelaar hebben woensdagavond ook twee koopovereenkomsten ondertekend, voor de kerk en de school. De vrije kavels ertussen blijven in het beheer van de gemeente. De verwachting is dat er over ongeveer een jaar gebouwd kan worden aan de kerkwoningen. De komst van de huizen op de schoollocatie zullen langer op zich laten wachten. Naar verwachting komt de locatie, waar nu nog klassen van Samenwerkingsschool De Floreant les krijgen, pas eind 2020 vrij.

Volledig scherm Op de plek van de schoollocatie komen twee blokken met woningen, is het plan. © Korfker Architecten