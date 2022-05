Zesde transport uit Luttelgeest richting Polen: ‘Als je niets doet gebeurt er ook niets’

Plaatsen van zonnepane­len gaat mis in Rutten: medewerker valt van dak

Een man is vanmiddag van het dak gevallen bij het plaatsen van zonnepanelen bij een camper- en caravanstalling in Rutten, een dorpje in de Noordoostpolder. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

19 april