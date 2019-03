Zieke essen maken Emmelerbos onveilig bij harde wind

Voorster­weg zucht onder sluipver­keer

14 maart Verkeer van en naar het Voorsterbos en Waterloopbos in de Noordoostpolder moet gebruik maken van de Vollenhoverweg. Te veel auto's pakken nu al de Voorsterweg, die daar volstrekt niet op is berekend. Bewoners en gemeente vrezen dat het probleem in de toekomst veel erger zal worden.