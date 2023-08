Zijn de dahlia’s door de vele regen op tijd klaar voor de gondelvaart en de bloemencorso’s?

Tv-familie Jelies woont nu in Spaans dorpje: zo gaat het met ze

Het huis is nog niet klaar, de meeste verhuisdozen staan ongeopend in de schuur. Dat deert de familie Jelies niet, die eind vorige maand emigreerde van Tollebeek naar Spanje. ,,We zijn bij elkaar, dat is het belangrijkste.’’