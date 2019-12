Zingende boerin uit Ens zamelt geld in voor Farmers Defence Force: ‘Deze club móet blijven’

video Felle brand in voormalig verzor­gings­huis Emmeloord: Brandweer zoekt naar persoon in pand

8:14 In voormalig verzorgingshuis De Golfslag in Emmeloord heeft vanmorgen een felle brand gewoed. Brandweer Flevoland had het vuur snel onder controle. Drie personen zijn veilig uit het gebouw gekomen. Er wordt nog gezocht naar een vierde, die mogelijk in het gebouw is achtergebleven.