Zon schijnt weer voor energieproject bibliotheek Emmeloord

Opluchting

Van 'zwaar weer' is nu geen sprake meer: iedereen doet weer mee, zegt Judo Bakker, bestuurslid van Energie Pioniers Noordoostpolder. ,,Een opluchting, zeker weten. Het was wel even spannend." Panelen waren gekocht, monteurs geregeld. De coöperatie ging in gesprek met energiebedrijven en regelde fondsen als garantiestelling. De uitkomst: Essent int geen overstapboetes en Nuon doet mee. "Ik was onder de indruk van de bezieling van het energiecollectief'', laat Bram Dewes van Nuon weten in een persverklaring. ,,Dan moet je je bezwaren tegen een postcoderoosregeling aan de kant schuiven. Onze ambities is binnen een generatie fossiel-vrij zijn, dan moet je gehoor geven aan zo'n oproep."