Zonnepark De Munt nog dit jaar in bedrijf

VideoMaanden eerder dan gepland moet het 14 hectare grote zonnepark in Emmeloord al in bedrijf zijn. Eind dit jaar zeker, aldus directeur/eigenaar Sytse Bouwer van GroenLeven. ,,Ik denk zelfs half november al, als het allemaal mee blijft zitten", zegt hij. Tot op heden was het streven de pakweg 43.500 zonnepanelen in het eerste kwartaal van 2018 operationeel te hebben.

Maandagochtend werd langs de Kuinderweg in Emmeloord een bescheiden feestje gevierd met vertegenwoordigers van de gemeente Noordoostpolder en het Heerenveense bedrijf GroenLeven. Nu alle staanders op hun plek staan, mochten wethouder Andries Poppe en Sytse Bouwer het (bijna) eerste zonnepaneel op zijn plek schuiven.

De wethouder toonde zich een content man. ,,We zijn blij met wat hier gerealiseerd wordt. Het draagt ook zeker bij aan onze ambitie om in 2030 energie-neutraal te zijn. Er ligt voor ons allemaal een mega-opdracht om van het gas af te komen en over te gaan op hernieuwbare energie."

Opslag

Het gaat Poppe niet alleen om de duurzame bronnen zelf. ,,We zijn al koploper in wind- en zonne-energie. Hopelijk kunnen we straks ook koploper zijn in de opslag van energie"

De 43.500 zonnepanelen zijn goed voor pakweg 12,5 MW aan stroom per jaar. Omgerekend is dat wat 3500 tot 4000 huishoudens jaarlijks verbruiken. ,,Emmeloord heeft ongeveer 10.000 huishoudens, dus dit ene park levert een derde van wat Emmeloord aan stroom nodig heeft", rekende Bouwer voor.

Een van de eersten