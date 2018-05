Zonnepark in Zwolle? In Emmeloord weten ze hoe het is om ernaast te wonen

Hoe is het om naast een groot zonnepark te wonen? Plannen voor een park bij Zwolle roepen veel weerstand op bij bewoners. In Emmeloord, waar sinds vorig jaar een veld met 43.500 panelen ligt, zijn de reacties gemengd. ,,Het is beter dan windmolens.''

Van een groene weide naar een zwarte vlakte. Agrariër Marien Verhage moest even slikken toen hij de akker voor zijn woning aan de Kuinderweg in een veld vol zonnepanelen (14 hectare) zag veranderen. ,,Het zijn er wel erg veel. We hadden tot vorig jaar een vrij uitzicht, dit is behoorlijk anders. Gisteravond hadden we mensen op visite en die zeiden: het lijkt wel een donker meer.''

En daar zijn bewoners van Harculo, Herxen, Windesheim en de rand van Zwolle-Zuid juist zo bang voor. Een aantal van hen is in verzet gekomen tegen de plannen voor een solarpark van 15,8 hectare in Harculo. De panelen zouden niet passen in het groene landschap. Ook zien ze het niet zitten om tegen lange rijen met panelen aan te kijken. De Duitse ontwikkelaar Kronos Sonar heeft inmiddels een extra heg toegezegd.

Volledig scherm Het zonnepark aan de Kuinderweg in Emmeloord. © Foto Freddy Schinkel

Verhage begrijpt de zorgen. ,,Kijk, als er óveral zonneparken komen dan kun je wel spreken van landschapsvervuiling.'' Hij geeft toe dat de panelen hem geen overlast bezorgen. Je ziet ze wel, maar hoort ze niet. ,,Pas enkele weken geleden maakte ik voor het eerst mee dat ze in de felle zon stonden te blikkeren.'' Hij kijkt veel liever tegen een akker aan, maar beseft dat het veel erger had gekund. ,,Het is industriegrond. Ze hadden ook een groot kantoor kunnen bouwen.''

Quote Moet je kijken hoe groot dat veld vol aluminium is, afschuwe­lijk Tjeerd van Eek

,,Lelijke dingen'', bromt Tjeerd van Eek die aan de andere kant van het park woont. Vanaf de eerste verdieping van zijn woning kijkt hij tegen de achterkant van de panelen aan. ,,Ze staan hoger dan de bouwtekeningen vermeldden. Moet je kijken hoe groot dat veld vol aluminium is, afschuwelijk. Maar ja, het is beter dan windmolens. Die maken lawaai.'' Zijn buurvrouw Annemarie Slagter heeft er geen moeite mee. Ze wijst naar de zonnepanelen op haar dak: ,,Ik heb ze zelf ook liggen. Groene energie, mooi toch?'' Eerlijk is eerlijk, ze had het niet leuk gevonden als het zonnepark pal naast haar hoekhuis was aangelegd. ,,Ik kijk liever op groen.''

'Stroom uit de natuur'