Zorg- en woonboerderij Emmeloord onder verscherpt toezicht

Zorg- en woonboerderij ’t Boerenerf met vestigingen in Emmeloord en Tollebeek is onder verscherpt toezicht gesteld door de inspectie. Personeel en bestuur presteert ondermaats, waardoor de kwaliteit van zorg in gevaar is.

Het is al twee jaar kommer en kwel bij de kleinschalige zorginstelling. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trok in 2016 al aan de bel over tekortkomingen in de zorg op 't Boerenerf. De zorgboerderij voldeed niet aan de 25 normen waarop de inspectie toetste.

De inspectie noemde de zorg zelfs ‘risicovol’. De afgelopen twee jaar is de situatie nauwelijks verbeterd, waarna de zorginstelling voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht is gesteld.

Personeel voldoet niet

Tijdens de laatste inspectie dit voorjaar bleek opnieuw dat het personeel en de bestuurders van 't Boerenerf op bijna alle onderdelen ondermaats presteerden.

Door het ontbreken van kennis voldoet de zorg niet aan de randvoorwaarden.Ook ontbreekt kennis en kunde om te werken met cliëntendossiers.

Geen verbetering

Keer op keer beloofde 't Boerenerf beterschap. In april van dit jaar stelde de zorgboerderij aan alle eisen te voldoen. Een maand later tijdens de inspectie bleek het tegenovergestelde het geval. Op bijna alle onderdelen werd ondermaats gepresteerd.

Maat vol

Voor de inspectie is de maat vol. Zij hebben onvoldoende vertrouwen dat de aansturing van de zorg- en woonboerderij verbeterd zonder extra toezicht.

Daarop is besloten om de kleinschalige zorginstelling onder verscherpt toezicht te stellen. In de komende drie maanden vinden onaangekondigde bezoeken plaats en heeft ’t Boerenerf de tijd om orde op zaken te stellen.

Kleinschalige zorg

’t Boerenerf is een kleinschalige zorgaanbieder met vestigingen in Emmeloord en en Tollebeek. De zorginstelling wordt geleid door Tessa Kelder en Martien Borg. In 2007 begon de zorgboerderij met dagopvang in Emmeloord, vijf jaar geleden is ook gestart met kleinschalig wonen.

Naar eigen zeggen is op elk uur van de dag of nacht is professionele zorg aanwezig. 't Boerenerf zou werken met een klein zorgteam.

Vestiging Emmeloord

De inspectie heeft alleen gecontroleerd bij de vestiging in Emmeloord waar op dat moment tien cliënten woonden en vijf cliënten voor de dagopvang naar de boerderij kwamen. Cliënten die er verblijven hebben een lichamelijke- of verstandelijke beperking of kampen met dementie en Alzheimer.

Forse uitbreiding

Deze zomer is de vestiging in Tollebeek nog fors uitgebreid met tien appartementen.

Eerder is ook al de WTZi-toelating voor ’t Boerenerf ingetrokken. Dat betekent dat de zorgboerderij geen zorg meer mag aanbieden die onder de zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg valt.

Reactie bestuur

In een reactie tegenover de inspectie verklaren de bestuurders van de zorginstelling begrip te hebben voor de maatregel. Volgens 't Boerenerf is een periode van drie maanden voldoende om de boel op orde te krijgen.

Eén van de bestuurders laat de inspectie weten onvoldoende 'in control' te zijn. Ze zegt de afgelopen jaren steeds de verkeerde hulp van mensen en organisaties te hebben ingeroepen.

Vervolg

Eind november beslist de inspectie of het verscherpt toezicht wordt verlengd. Ook kan het zijn dat de inspectie bestuursrechtelijke stappen onderneemt .