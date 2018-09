Zorg- en woonboerderij Emmeloord presteert volgens inspectie nog steeds ondermaats

Het is al twee jaar kommer en kwel bij de kleinschalige zorginstelling. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trok in 2016 al aan de bel over tekortkomingen in de zorg op 't Boerenerf. De zorgboerderij voldeed niet aan de 25 normen waarop de inspectie toetste.

Personeel voldoet niet

Maat vol

Kleinschalige zorg

’t Boerenerf is een kleinschalige zorgaanbieder met vestigingen in Emmeloord en en Tollebeek. De zorginstelling wordt geleid door Tessa Kelder en Martien Borg. In 2007 begon de zorgboerderij met dagopvang in Emmeloord, vijf jaar geleden is ook gestart met kleinschalig wonen. Naar eigen zeggen is op elk uur van de dag of nacht is professionele zorg aanwezig. 't Boerenerf zou werken met een klein zorgteam.