Zorgen over veiligheid Karel Doormanweg bij Tollebeek: aanwonenden houden enquête

video Automobi­list ramt bushalte­hok­je: weg in Noordoost­pol­der afgesloten door glasravage

19 december Het wegdek van de Nagelerweg tussen Emmeloord en Nagele is bezaaid met glas. Die chaos ontstond doordat een automobilist aan het eind van de middag door onverwachte oorzaak dwars door een bushaltehokje reed. De weg is afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden. De bestuurder is gewond per ambulance overgebracht naar het Antonius ziekenhuis in Sneek.