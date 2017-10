Zorggroep Oude en Nieuwe Land in hoger beroep

Leon uit Marknesse zag de chaos in Catalonië: 'Stemmers werden als helden ontvangen'

2 oktober Mensen op straat onder het bloed, er werden ramen ingeslagen en klappen uitgedeeld. De Spaanse politie greep gisteren hard in bij het referendum over onafhankelijkheid in Catalonië. Leon Smit (20) uit Marknesse zit net een paar weken in Barcelona en maakte de chaos van dichtbij mee. ,,Bij sommige mensen zit de frustratie echt heel diep.''