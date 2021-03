Zorggroep Oude en Nieuwe Land keert mogelijk terug in De Golfslag in Emmeloord

Weer hennepkwe­ke­rij opgerold in Noordoost­pol­der: 170 planten aangetrof­fen in Tollebeek

3 maart De politie heeft de handen vol aan het oprollen van hennepkwekerijen in de gemeente Noordoostpolder. Het hennepteam van de politie in Flevoland heeft vanochtend een hennepplantage met 170 planten opgerold in Tollebeek.