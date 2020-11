Zorggroep wil met versturen tienduizenden kaartjes eenzaamheid tegengaan

poll Onderwijs worstelt met mondkapjes, maar verplicht ze steeds vaker: ‘Vergelijk het met kledingre­gels’

29 oktober Steeds meer middelbare scholen in de regio stellen een mondkapjesplicht in. Maar hoe handhaaf je die en wat mag een school doen als scholieren geen masker dragen? In Deventer, Epe en Kampen kennen ze sancties. Wie ze, na aandringen, echt niet wil dragen is niet meer welkom op school.