Zorgorganisaties maken plan voor nieuw gezondheidscentrum in Emmeloord

Samen strijden voor hulp aan Damian (21) uit Emmeloord

11:52 Twintig is Damian, in de bloei van zijn leven. Totdat hij betrokken raakt bij een zwaar ongeval in Emmeloord en ernstig gewond in het ziekenhuis belandt. Vriend Nico is een crowdfundingsactie begonnen voor een rolstoelbus. Zodat hij er weer op uit kan. ,,We laten hem niet verpieteren.’’