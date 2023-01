Zucht van verlichting bij tankstation Emmeloord: brand blijkt mistalarm

met video Richard Veenstra uit Ossenzijl hoort nu bij wereldtop van het darten, maar kan hij er ook van leven?

Richard Veenstra uit Ossenzijl behoort sinds een week tot het elitekorps van het mondiale darten, de PDC. Dat is dezelfde bond als waar bekende namen als Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en wereldkampioen Michael Smith in uitkomen. Maar elite-darter of niet, dit weekend doet Veenstra ‘gewoon’ mee aan de Open Steenwijkerland in De Meenthe in Steenwijk.

