Zuiderzeerally breidt uit in Kop van Overijssel

Tussendoor zijn de auto's de hele dag door meerdere keren te zien op de Paardenmarkt in Emmeloord. Op dit plein is het serviceterrein ingericht, waar monteurs sleutelen aan de bolides. In deze gebieden zorgt de Zuiderzeerally op die dag voor drukte en wegafsluitingen.

Rallykrant

In aanloop naar de Zuiderzeerally werd in de afgelopen jaren een speciale krant gemaakt. Die werd in de regio huis aan huis bezorgd. De organisatie heeft besloten om dit jaar een magazine te maken. Dit tijdschrift valt niet langer op de deurmat, maar is alleen beschikbaar in de informatiepakketten. Deze informatievoorziening is in de week voor de rally bij meerdere Shell-bezinestations in de regio te koop.