Zuiderzeerally door Noordoostpolder en Kop van Overijssel uitgekleed vanwege corona

Bewoners balen van aanhouden­de vernielin­gen in Emmeloord

9 maart Weer was het middenin de nacht raak in Emmeloord. Bij drie huizen in Emmeloord - West werden in de nacht van zondag op maandag ruiten van woningen vernield. ,,Je durft de keien al bijna niet meer in de tuin te laten liggen’’, vertelt een buurtbewoonster in de Geulstraat.