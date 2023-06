Zwaarbewolkt en zware neerslag in Noordoostpolder vanochtend

waterpolo Mieke van der Sloot keert als assistent-trai­ner terug bij ‘haar’ SWOL 1894, Jan-Wil­lem Slaghuis wordt hoofdcoach

Het heeft even geduurd, maar SWOL 1894 is er in geslaagd om Jan-Willem Slaghuis te strikken als hoofdtrainer van de waterpolomannen. Opmerkelijk detail bij deze aanstelling vormt de samenwerking met oud-international Mieke van der Sloot, die als assistent van de oefenmeester zal gaan fungeren. „Wij verwachten dat Slaghuis en Van der Sloot elkaar gaan versterken en dat wij daar als club de vruchten van gaan plukken”, verklaart Bart Doornwaard de keuze.