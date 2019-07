Zwartboek overhandigd aan woningcorporatie OFW; SP wil einde aan klachten

,,Het is het topje van de ijsberg’', zegt voorzitter Anneke Popa van de SP in Dronten over het zwartboek dat vrijdagochtend werd aangeboden aan woningcorporatie OFW.

Bij het kantoor van de woningcorporatie aan De Noord verzamelden zich vrijdag een vijftiental huurders om samen met Popa en fractievoorzitter Peter Duvekot het zwartboek - een multomap met zo’n 65 klachten- te overhandigen.

De locatie van het kantoor was enkele huurders al bekend, want regelmatig meldden ze zich hier in het verleden met hun klachten. Zoals een mevrouw die liever niet met haar naam in de krant wil, vanwege een ernstig conflict met haar buren. ,,Overlast, slaande deuren. En dat ze wel iemand kennen die me een lesje kan leren’', aldus de geëmotioneerde huurster. ,,De politie is er ook al bij geweest, maar hier bij de woningstichting zeggen ze dat ze niks voor me kunnen doen.’'

Volledig scherm Woonconsulent Henk Kos neemt het zwartboek in ontvangst uit de handen van Anneke Popa. © Ext- Schlutertainment

Ook aanwezig; Jessica Hobo, die bij haar Dronter huurhuis last had van veel water. ,,Nu is gebleken dat het waarschijnlijk om een lekker waterleiding ging’', weet ze. ,,Maar mijn meldingen bij OFW werden vaak alleen maar genoteerd. Je moet er echt pro actief op blijven zitten willen ze er iets mee gaan doen.’'

Blij met boek

Om klokslag negen uur stapt de stoet huurders met de SP en het zwartboek voorop het OFW-kantoor binnen, om daar te worden ontvangen door woonconsulent Henk Kos die bij afwezigheid van de directie de honneurs mag waarnemen.

Inhoudelijk kan hij niet veel toezeggen, behalve de zaken te zullen bekijken en er op terug te komen. ,,We zijn er in ieder geval blij mee dat we dit boek hebben ontvangen.’'

Kapotte ketel

Met bewoners in gesprek, ruis wegnemen; met die opdrachten gaat de OFW de komende tijd aan de slag. ,,We staan open voor feedback’', aldus Kos.

Niet helemaal de ervaring van mevrouw Eline Rus die de afgelopen tijd regelmatig klaagde over een kapotte verwarmingsketel. ,,Geen warm water, geen verwarming’', somt ze haar klachten op. ,,Bleek uiteindelijk een kapotte printplaat in die ketel.’'

Stank

Maar inmiddels heeft ze van OFW al wel te horen gekregen dat ze niet meer te vaak mag bellen, en heeft ze Henk Kos als vast contactpersoon toegewezen gekregen - maar die mag ze alleen mailen.

Na het repareren van de kapotte verwarmingsketel bleken de klachten over haar huurhuis nog niet opgelost; er is ook sprake van stank, en het huis is niet goed geïsoleerd. ,,Ik wil ook graag verhuizen, maar mijn inschrijving is onlangs geschrapt - betalingsherinneringen zaten in de spambak van m’n mail. Was niks aan te doen zei OFW.’'

In de gaten