Zwembadwater goed blusmiddel in Emmeloord

Cabaret­trio uit de Noordoost­pol­der gaat nog één keer los

15:46 De grappen schieten over de tafel. Een serieus gesprek is lastig voor Johan Schipper, Jelle Vonk en Willem Remeijnse die jarenlang als Tweeboereneneendominee door het land trokken. Na vijftien jaar is het mooi geweest voor het cabarettrio uit de Noordoostpolder dat nog een keer het publiek wil laten bulderen van het lachen.