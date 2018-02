Zwemles voor kinderen uit arme gezinnen in Noordoostpolder

Op initiatief van ChristenUnie-SGP is de inkomensgrens voor deelname aan deze regeling verhoogd van 110 naar 120 procent van de bijstandsnorm. Alleen de VVD was het hier niet mee eens. Voor PvdA was dit eigenlijk nog niet genoeg, want die partij wilde de grens zelfs optrekken naar 130 procent van de bijstandsnorm, maar trok dit voorstel wegens gebrek aan steun in. De zwemtasregeling is bedoeld voor kinderen tussen 5 en 18 jaar. Het idee is dat in een waterrijke gemeente als Noordoostpolder ieder kind op zwemles moet kunnen.