Demonstratie van activisten bij GPS in Nunspeet verloopt vreedzaam

Zo'n 25 activisten van The Save Movement voeren vanochtend een vreedzame demonstratie bij kippenslachter GPS in Nunspeet. Het bedrijf verleent volledige medewerking, waardoor de demonstratie rustig verloopt.

De activisten zijn vanochtend vroeg vanuit alle windstreken naar Nunspeet gekomen om de kippen een laatste eer te bewijzen. ,,Ik weet niet of ze er iets van merken, maar we zijn er om te laten zien dat we ze steunen", zegt activiste Loretta Delores. Net als Julie Ouwehand is ze vanochtend vroeg vanuit Amsterdam naar Nunspeet gekomen voor de demonstratie.

Directeur Michiel Hemmelder is er zelf de hele ochtend bij. Op verzoek van GPS begon de demonstratie al om acht uur, waar ze normaal gesproken liever om tien uur beginnen. GPS heeft met afzetlint een speciaal vak gecreëerd, achter een rijtje hoge populieren. Twee medewerkers van GPS leiden alles in goede banen. Ze sturen af en toe een vrachtwagen naar de groep.

Gevoel

De chauffeur schuift het scherm weg, waarna de activisten de kippen in de ogen kunnen kijken. Ze maken filmpjes met hun telefoon, om vervolgens hun boodschap wereldkundig te maken via social media. ,,We demonstreren niet tegen mensen, maar tegen gedrag'', zegt organisator Maria Tien-De Toit. ,,Wij zijn hier echt voor de dieren. Als je die in de ogen kijkt, zie je dat het net zoveel gevoel heeft als je huisdier. Je kat of hond, of je kanarie."