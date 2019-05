Activisten en kippenslachter drinken gezellig samen kopje koffie in Nunspeet: zo kan het dus ook

Terwijl een protest van dierenactivisten in Boxtel afgelopen week uit de hand liep, verliep een soortgelijke actie in Nunspeet donderdagochtend juist zonder problemen. De demonstranten dronken zelfs gebroederlijk koffie met de directeur van kippenslachter GPS. Zo kan het dus ook.

Wanneer een eenzame demonstrant zich iets na 8.00 uur meldt op het terrein van de Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (GPS) in Nunspeet, wordt ze aangeschoten door directeur Jos Koedijk. ,,Was u hier vorig jaar ook niet? De koffie en thee staan daar’’, zegt hij, wijzend naar twee thermoskannen op een tafeltje. Met behulp van afzetlint is er een speciaal hoekje gecreëerd voor de demonstranten. Daar krijgen zij alle vrijheid om hun ‘ding’ te doen, zoals directeur Koedijk het omschrijft.

Verzet

Is hier sprake van een charmeoffensief, bedoeld als goedmakertje na het debacle in Boxtel? ,,Nee hoor’’, zegt Koedijk kalmpjes. ,,Zo gaan wij al jaren met de demonstranten om. De maatschappij verandert en daar hoort bij dat er een groeiende groep mensen is die zich verzet tegen slachterijen. Als sector kunnen wij onze ogen daar niet voor sluiten. Deze demonstranten hebben een mening en het is hun goed recht die te uiten.’’

Rouwen

De sfeer is in Nunspeet deze ochtend dan ook uiterst gemoedelijk. Af en toe komt er een politieauto langsrijden, maar die neemt niet eens de moeite om te stoppen. Na 8.00 uur stroomt het demonstratievak langzaam vol. De actie wordt georganiseerd door The Save Movement, een internationaal verbond van dierenactivisten. Volgens Maria du Toit, die het protest in Nunspeet op touw heeft gezet, is het de bedoeling om een ‘soort van wake’ te houden voor de dieren die op het punt staan te worden geslacht. Vrachtwagens die tot de nok gevuld zijn met kippen, stoppen daarom kort bij het demonstratievak. De demonstranten krijgen zo de gelegenheid om te rouwen. ,,Wij willen de dieren bijstaan tijdens hun laatste momenten’’, verheldert De Toit.

Contrast