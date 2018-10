Afscheid met nare bijsmaak voor Kijktuinen Nunspeet

Nog veel vraagte­kens bij aanleg openbaar strand langs Veluwemeer­kust Nunspeet

23 oktober Is het verstandig om een openbaar strand aan te leggen bij Surfoever Hoge Bijssel in Nunspeet? Eric Droogh, directeur van gebiedseigenaar Leisurelands, heeft zo zijn twijfels. ,,We zijn er in principe niet op tegen, maar zien nog wel een aantal obstakels. ‘Bezint eer ge begint’, is ons advies.”